Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины
Киев • УНН
Венгрия присоединяется к 20 странам-членам НАТО, которые помогают Украине разминировать территорию в рамках новой Коалиции по разминированию во главе с Литвой.
Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), которые займутся разминированием территории Украины. Об этом венгерский министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий сообщил в Facebook, пишет УНН.
Одна из самых насущных задач в Украине, которая влияет на повседневную жизнь населения - разминирование. Венгрия - в кулуарах совещания на министерском уровне в Брюсселе - подписала Заявление о намерениях с еще 20 странами-участницами НАТО по созданию Коалиции по разминированию,
Детали
Отмечается, что венгерская Национальная Оборона вносит вклад в деятельность коалиции под руководством Литвы по разминированию.
Напомним
Министр обороны Умеров обсудил результаты 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая формирование коалиций для оказания Украине помощи по противовоздушной обороне, беспилотникам и разминированию.
Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины
Венгрия присоединяется к 20 странам-членам НАТО, которые помогают Украине разминировать территорию в рамках новой Коалиции по разминированию во главе с Литвой.
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