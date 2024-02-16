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Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины

Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 07:35  •  6092 просмотра

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Венгрия присоединяется к 20 странам-членам НАТО, которые помогают Украине разминировать территорию в рамках новой Коалиции по разминированию во главе с Литвой.

Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), которые займутся разминированием территории Украины. Об этом венгерский министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий сообщил в Facebook, пишет УНН.

Одна из самых насущных задач в Украине, которая влияет на повседневную жизнь населения - разминирование. Венгрия - в кулуарах совещания на министерском уровне в Брюсселе - подписала Заявление о намерениях с еще 20 странами-участницами НАТО по созданию Коалиции по разминированию,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что венгерская Национальная Оборона вносит вклад в деятельность коалиции под руководством Литвы по разминированию.

Напомним

Министр обороны Умеров обсудил результаты 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая формирование коалиций для оказания Украине помощи по противовоздушной обороне, беспилотникам и разминированию.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
natoNATO
bryusselБрюссель
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
Угорщина робить вклад до коаліції НАТО з розмінування України
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