Венгрия делает вклад в коалицию НАТО по разминированию Украины

Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), которые займутся разминированием территории Украины. Об этом венгерский министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий сообщил в Facebook, пишет УНН.

Одна из самых насущных задач в Украине, которая влияет на повседневную жизнь населения - разминирование. Венгрия - в кулуарах совещания на министерском уровне в Брюсселе - подписала Заявление о намерениях с еще 20 странами-участницами НАТО по созданию Коалиции по разминированию, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что венгерская Национальная Оборона вносит вклад в деятельность коалиции под руководством Литвы по разминированию.

Напомним

Министр обороны Умеров обсудил результаты 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая формирование коалиций для оказания Украине помощи по противовоздушной обороне, беспилотникам и разминированию.