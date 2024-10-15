Угорщина і "Газпром" обговорюють збільшення поставок газу на 2025 рік
Київ • УНН
Угорщина веде переговори з "Газпромом" про додаткові закупівлі газу на 2025 рік. Планується використати весь потенціал "Турецького потоку" для збільшення обсягів імпортованого палива.
Угорщина і "Газпром" обговорюють угоду на 2025 рік про додаткові закупівлі Будапештом газу. Для збільшення обсягів імпортованого палива планують задіяти весь потенціал "Турецького потоку", заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто в інтерв'ю російському ЗМІ, передає УНН.
На газовому форумі в санкт-петербурзі "Газпром" і угорська енергокомпанія MVM 10 жовтня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливості збільшення поставок російського газу в Угорщину.
По суті ми збільшуємо обсяг. Ми вже підписали одну (додаткову угоду - ред.) на останній квартал цього року, яка охоплює додаткові обсяги (газу - ред.) за ціною, що гарантує конкурентоспроможність ціноутворення. Зараз ми ведемо переговори про угоду на наступний рік
За його словами, угода полягатиме у збільшенні закуповуваних обсягів.
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"Це стає можливим завдяки пропускній здатності газопроводу "Турецький потік". Ми скористаємося всією пропускною спроможністю, що дасть нам змогу збільшити обсяги за всіма комерційними контрактами", - вказав Сійярто.
Глава угорського МЗС додав, що підписаний у санкт-петербурзі меморандум про взаєморозуміння з "Газпромом" закріплює і на майбутні роки практику додаткових угод до довгострокових контрактів, які гарантують конкурентність ціни.
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