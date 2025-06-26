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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Угода про Спеціальний трибунал щодо агресії рф проти України: Мін'юст розповів про повноваження і юрисдикцію

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Трибунал розслідуватиме планування, підготовку та ініціювання агресивних дій, і поширюватиметься на всіх винних осіб незалежно від їхнього статусу.

Угода про Спеціальний трибунал щодо агресії рф проти України: Мін'юст розповів про повноваження і юрисдикцію

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Більше деталей щодо юрисдикції і повноважень трибуналу озвучила пресслужба Міністерства юстиції України, передає УНН.

Деталі

Даний трибунал має повноваження розслідувати зрочин агресії російської федерації проти України, що полягає у наступних діях:

  • планування;
    • підготовка;
      • ініціювання або виконання акт агресії особою, яка має можливість ефективно контролювати політичні або військові дії держави і керувати ними.

        Цей злочин за своїм характером, тяжкістю та масштабом є грубим порушенням Статуту ООН. Водночас юрисдикція трибуналу охоплює лише злочини агресії росії проти України – інші злочини, наприклад геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, будуь розглядатися в інших міжнародних інстанціях.

        Незалежно від посадового становища обвинуваченого (президент, голова уряду, парламенту, депутат або інша посадова особа російської федерації), його не звільнять від відповідальності за скоєні злочини, а також не буде пом’якшено покарання, наголосили в Мін’юсті. У цій ситуації не буде застосований і функціональний імунітет обвинуваченого.

        Крім того, даний трибунал співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом у всіх питаннях, що становлять взаємний інтерес. Угода про створення трибуналу набуде чинності після виконання трьох умов:

        • її підписання Генеральним секретарем Ради Європи;
          • повідомлення Україною про завершення внутрішніх процедур;
            • укладення Розширеної часткової угоди.

              Нагадаємо

              Президент України Володимир Зеленський заявив, що створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок. Тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з диктатором володимиром путіним.

              Євген Устименко

              Євген Устименко

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