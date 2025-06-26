Угода про Спеціальний трибунал щодо агресії рф проти України: Мін'юст розповів про повноваження і юрисдикцію
Київ • УНН
Трибунал розслідуватиме планування, підготовку та ініціювання агресивних дій, і поширюватиметься на всіх винних осіб незалежно від їхнього статусу.
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Більше деталей щодо юрисдикції і повноважень трибуналу озвучила пресслужба Міністерства юстиції України, передає УНН.
Деталі
Даний трибунал має повноваження розслідувати зрочин агресії російської федерації проти України, що полягає у наступних діях:
- планування;
- підготовка;
- ініціювання або виконання акт агресії особою, яка має можливість ефективно контролювати політичні або військові дії держави і керувати ними.
Цей злочин за своїм характером, тяжкістю та масштабом є грубим порушенням Статуту ООН. Водночас юрисдикція трибуналу охоплює лише злочини агресії росії проти України – інші злочини, наприклад геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, будуь розглядатися в інших міжнародних інстанціях.
Незалежно від посадового становища обвинуваченого (президент, голова уряду, парламенту, депутат або інша посадова особа російської федерації), його не звільнять від відповідальності за скоєні злочини, а також не буде пом’якшено покарання, наголосили в Мін’юсті. У цій ситуації не буде застосований і функціональний імунітет обвинуваченого.
Крім того, даний трибунал співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом у всіх питаннях, що становлять взаємний інтерес. Угода про створення трибуналу набуде чинності після виконання трьох умов:
- її підписання Генеральним секретарем Ради Європи;
- повідомлення Україною про завершення внутрішніх
процедур;
- укладення Розширеної часткової угоди.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок. Тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з диктатором володимиром путіним.