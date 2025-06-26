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Соглашение о Специальном трибунале по агрессии рф против Украины: Минюст рассказал о полномочиях и юрисдикции

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Трибунал будет расследовать планирование, подготовку и инициирование агрессивных действий, и будет распространяться на всех виновных лиц независимо от их статуса.

Соглашение о Специальном трибунале по агрессии рф против Украины: Минюст рассказал о полномочиях и юрисдикции

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Больше деталей о юрисдикции и полномочиях трибунала озвучила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Данный трибунал имеет полномочия расследовать преступление агрессии российской федерации против Украины, заключающееся в следующих действиях:

  • планирование;
    • подготовка;
      • инициирование или совершение акта агрессии лицом, имеющим возможность эффективно контролировать политические или военные действия государства и управлять ими.

        Это преступление по своему характеру, тяжести и масштабу является грубым нарушением Устава ООН. В то же время юрисдикция трибунала охватывает только преступления агрессии россии против Украины – другие преступления, например геноцид, преступления против человечности, военные преступления, будут рассматриваться в других международных инстанциях.

        Независимо от должностного положения обвиняемого (президент, глава правительства, парламента, депутат или другое должностное лицо российской федерации), он не будет освобожден от ответственности за совершенные преступления, а также не будет смягчено наказание, отметили в Минюсте. В этой ситуации не будет применен и функциональный иммунитет обвиняемого.

        Кроме того, данный трибунал будет сотрудничать с Международным уголовным судом во всех вопросах, представляющих взаимный интерес. Соглашение о создании трибунала вступит в силу после выполнения трех условий:

        • его подписание Генеральным секретарем Совета Европы;
          • сообщение Украиной о завершении внутренних процедур;
            • заключение Расширенного частичного соглашения.

              Напомним

              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало. Теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая диктатора владимира путина.

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              ОбществополитикаНовости Мира
              Министерство юстиции Украины
              Совет Европы
              Организация Объединенных Наций
              Владимир Зеленский
              Украина
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