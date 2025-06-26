Соглашение о Специальном трибунале по агрессии рф против Украины: Минюст рассказал о полномочиях и юрисдикции
Киев • УНН
Трибунал будет расследовать планирование, подготовку и инициирование агрессивных действий, и будет распространяться на всех виновных лиц независимо от их статуса.
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Больше деталей о юрисдикции и полномочиях трибунала озвучила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.
Детали
Данный трибунал имеет полномочия расследовать преступление агрессии российской федерации против Украины, заключающееся в следующих действиях:
- планирование;
- подготовка;
- инициирование или совершение акта агрессии лицом, имеющим возможность эффективно контролировать политические или военные действия государства и управлять ими.
Это преступление по своему характеру, тяжести и масштабу является грубым нарушением Устава ООН. В то же время юрисдикция трибунала охватывает только преступления агрессии россии против Украины – другие преступления, например геноцид, преступления против человечности, военные преступления, будут рассматриваться в других международных инстанциях.
Независимо от должностного положения обвиняемого (президент, глава правительства, парламента, депутат или другое должностное лицо российской федерации), он не будет освобожден от ответственности за совершенные преступления, а также не будет смягчено наказание, отметили в Минюсте. В этой ситуации не будет применен и функциональный иммунитет обвиняемого.
Кроме того, данный трибунал будет сотрудничать с Международным уголовным судом во всех вопросах, представляющих взаимный интерес. Соглашение о создании трибунала вступит в силу после выполнения трех условий:
- его подписание Генеральным секретарем Совета Европы;
- сообщение Украиной о завершении внутренних
процедур;
- заключение Расширенного частичного соглашения.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало. Теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая диктатора владимира путина.