Соглашение о Специальном трибунале по агрессии рф против Украины: Минюст рассказал о полномочиях и юрисдикции

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Больше деталей о юрисдикции и полномочиях трибунала озвучила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Данный трибунал имеет полномочия расследовать преступление агрессии российской федерации против Украины, заключающееся в следующих действиях:

планирование;

подготовка;

инициирование или совершение акта агрессии лицом, имеющим возможность эффективно контролировать политические или военные действия государства и управлять ими.

Это преступление по своему характеру, тяжести и масштабу является грубым нарушением Устава ООН. В то же время юрисдикция трибунала охватывает только преступления агрессии россии против Украины – другие преступления, например геноцид, преступления против человечности, военные преступления, будут рассматриваться в других международных инстанциях.

Независимо от должностного положения обвиняемого (президент, глава правительства, парламента, депутат или другое должностное лицо российской федерации), он не будет освобожден от ответственности за совершенные преступления, а также не будет смягчено наказание, отметили в Минюсте. В этой ситуации не будет применен и функциональный иммунитет обвиняемого.

Кроме того, данный трибунал будет сотрудничать с Международным уголовным судом во всех вопросах, представляющих взаимный интерес. Соглашение о создании трибунала вступит в силу после выполнения трех условий:

его подписание Генеральным секретарем Совета Европы;

сообщение Украиной о завершении внутренних процедур;

заключение Расширенного частичного соглашения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало. Теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая диктатора владимира путина.