Удари "Молнією" по Харкову: Терехов поділився досвідом у боротьбі з атаками

У Харкові створили ситуаційний центр, який забезпечує оперативне реагування на ворожі атаки, зокрема і удари БПЛА "Молнія". Центр дозволяє швидко координувати дії служб та надавати допомогу постраждалим у разі надзвичайних ситуацій.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Атака ворожого БПЛА "Молнія" у Немишлянському районі

На жаль, ми не вперше отримуємо удари від нашого ворога такою зброєю. Що стосується останніх випадків, то постраждала одна людина — чоловік 65 років. Крім того, були пошкоджені приватні будинки харків’ян. Також була знеструмлена ЛЕП, але нам вдалося відновити електропостачання. Що стосується мети цих атак, то перш за все це психологічний тиск на харків’ян. Крім того, це руйнація інфраструктури. І ми це чудово розуміємо. І можу сказати, що ми звикли до ударів, на жаль. Але найголовніше — це те, як ми на них реагуємо - сказав Терехов.

Щодо руйнацій, за словами мера міста, усі роботи з відновлення проводяться.

Терехов поділився досвідом Харкова у боротьбі проти російських ударів

Ми створили ситуаційний центр за типом американського 911. Сьогодні в цьому ситуаційному центрі ми бачимо все, що трапляється: які прильоти є в місті, в який район міста, які домівки, в який район летять ці КАБи. Хочу сказати, що ми зібрали усі відповідні служби, які працюють у цьому ситуаційному центрі, і сьогодні за 5-6 хвилин можемо опинитися там, де був вибух, де був приліт. У нас повністю відпрацьована система координації та взаємодії. Все оснащено радіостанціями, щоб ми мали чіткий зв’язок з усіма службами: і каретами швидкої допомоги, і ДСНС, і військовими, і нашими комунальними службами - розповів мер міста.

Він зауважив, що важливо, щоб був чіткий алгоритм реагування, і він у них є.

Ми можемо поділитися досвідом з усіма містами, щоб усі розуміли, як діяти в тій чи іншій ситуації - додав мер.

Терехов повідомив, що зараз погода більш-менш тепла, але були холоди і можуть бути знову, тому місто обладнало спеціальний автобус, який виїжджає, щоб люди могли розміщуватися там.

У автобусі завжди є гарячі напої, електроенергія та зв'язок, оскільки він оснащений мобільним зв'язком.

Нагадаємо

У результаті атаки ворожого безпілотника 9 січня по Харкову постраждав 65-річний чоловік.