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Удары «Молнией» по Харькову: Терехов поделился опытом в борьбе с атаками

Удары «Молнией» по Харькову: Терехов поделился опытом в борьбе с атаками

Киев  •  УНН

 • 7847 просмотра

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В Харькове заработал ситуационный центр для быстрого реагирования на вражеские атаки, подобный американской системе 911. Центр координирует все службы и обеспечивает прибытие на место удара в течение 5-6 минут.

В Харькове создали ситуационный центр, который обеспечивает оперативное реагирование на вражеские атаки, в том числе и удары БПЛА «Молния». Центр позволяет быстро координировать действия служб и оказывать помощь пострадавшим в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Атака вражеского БПЛА «Молния» в Немышлянском районе

К сожалению, мы не впервые получаем удары от нашего врага таким оружием. Что касается последних случаев, то пострадал один человек - мужчина 65 лет. Кроме того, были повреждены частные дома харьковчан. Также была обесточена ЛЭП, но нам удалось восстановить электроснабжение. Что касается цели этих атак, то прежде всего это психологическое давление на харьковчан. Кроме того, это разрушение инфраструктуры. И мы это прекрасно понимаем. И могу сказать, что мы привыкли к ударам, к сожалению. Но самое главное - это то, как мы на них реагируем

- сказал Терехов.

Относительно разрушений, по словам мэра города, все работы по восстановлению проводятся.

Терехов поделился опытом Харькова в борьбе против российских ударов

Мы создали ситуационный центр по типу американского 911. Сегодня в этом ситуационном центре мы видим все, что случается: какие прилеты есть в городе, в какой район города, какие дома, в какой район летят эти КАБы. Хочу сказать, что мы собрали все соответствующие службы, которые работают в этом ситуационном центре, и сегодня за 5-6 минут можем оказаться там, где был взрыв, где был прилет. У нас полностью отработана система координации и взаимодействия. Все оснащено радиостанциями, чтобы мы имели четкую связь со всеми службами: и каретами скорой помощи, и ГСЧС, и военными, и нашими коммунальными службами

-  рассказал мэр города.

Он отметил, что важно, чтобы был четкий алгоритм реагирования, и он у них есть.

Мы можем поделиться опытом со всеми городами, чтобы все понимали, как действовать в той или иной ситуации

- добавил мэр.

Терехов сообщил, что сейчас погода более-менее теплая, но были холода и могут быть снова, поэтому город оборудовал специальный автобус, который выезжает, чтобы люди могли размещаться там.

В автобусе всегда есть горячие напитки, электроэнергия и связь, поскольку он оснащен мобильной связью.

Напомним,

В результате атаки вражеского беспилотника 9 января по Харькову пострадал 65-летний мужчина. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков

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