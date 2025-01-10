Удары «Молнией» по Харькову: Терехов поделился опытом в борьбе с атаками

В Харькове создали ситуационный центр, который обеспечивает оперативное реагирование на вражеские атаки, в том числе и удары БПЛА «Молния». Центр позволяет быстро координировать действия служб и оказывать помощь пострадавшим в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Атака вражеского БПЛА «Молния» в Немышлянском районе

К сожалению, мы не впервые получаем удары от нашего врага таким оружием. Что касается последних случаев, то пострадал один человек - мужчина 65 лет. Кроме того, были повреждены частные дома харьковчан. Также была обесточена ЛЭП, но нам удалось восстановить электроснабжение. Что касается цели этих атак, то прежде всего это психологическое давление на харьковчан. Кроме того, это разрушение инфраструктуры. И мы это прекрасно понимаем. И могу сказать, что мы привыкли к ударам, к сожалению. Но самое главное - это то, как мы на них реагируем

Относительно разрушений, по словам мэра города, все работы по восстановлению проводятся.

Терехов поделился опытом Харькова в борьбе против российских ударов

Мы создали ситуационный центр по типу американского 911. Сегодня в этом ситуационном центре мы видим все, что случается: какие прилеты есть в городе, в какой район города, какие дома, в какой район летят эти КАБы. Хочу сказать, что мы собрали все соответствующие службы, которые работают в этом ситуационном центре, и сегодня за 5-6 минут можем оказаться там, где был взрыв, где был прилет. У нас полностью отработана система координации и взаимодействия. Все оснащено радиостанциями, чтобы мы имели четкую связь со всеми службами: и каретами скорой помощи, и ГСЧС, и военными, и нашими коммунальными службами