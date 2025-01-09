Черговий "приліт" у Харкові: постраждав 65-річний чоловік - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожого БПЛА "Молнія" у Немишлянському районі Харкова постраждав 65-річний чоловік. Чоловік отримав гостру реакцію на стрес, госпіталізація не знадобилася.
У результаті атаки ворожого безпілотника по Харкову постраждав 65-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"За уточненими даними, внаслідок влучання ворожого БПЛА постраждав 65-річний чоловік - гостра реакція на стрес, без госпіталізації", - повідомив Синєгубов.
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Сьогодні близько 15:00 у Немишлянському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА "Молнія". Є загорання на місці приліту.