Очередной "прилет" в Харькове: пострадал 65-летний мужчина - ОВА

В результате атаки вражеского беспилотника по Харькову пострадал 65-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

«По уточненным данным, в результате попадания вражеского БПЛА пострадал 65-летний мужчина - острая реакция на стресс, без госпитализации», - сообщил Синегубов.

Ранее

Сегодня около 15:00 в Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА «Молния». Есть возгорание на месте прилета.