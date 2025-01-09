Очередной "прилет" в Харькове: пострадал 65-летний мужчина - ОВА
Киев • УНН
В результате атаки вражеского БПЛА "Молния" в Немышлянском районе Харькова пострадал 65-летний мужчина. Мужчина получил острую реакцию на стресс, госпитализация не понадобилась.
В результате атаки вражеского беспилотника по Харькову пострадал 65-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
«По уточненным данным, в результате попадания вражеского БПЛА пострадал 65-летний мужчина - острая реакция на стресс, без госпитализации», - сообщил Синегубов.
Ранее
Сегодня около 15:00 в Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА «Молния». Есть возгорание на месте прилета.