Ударні безпілотники іранського виробництва прямують з Херсонщини на Дніпропетровщину
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що була виявлена нова група безпілотників Shahed іранського виробництва, які летіли з Херсонщини в напрямку Дніпропетровської області.
Повітряні Сили ЗС України повідомляють про нову групу "шахедів", які прямують з Херсонщини на Дніпропетровщину. Передає УНН.
Повітряні сили ЗС України повідомляють про ворожі ударні безпілотники, які прямують до Дніпра12.02.24, 22:43 • 25714 переглядiв