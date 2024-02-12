Ударные беспилотники иранского производства направляются из Херсонской области на Днепропетровщину

"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму

Оккупанты постоянно маневрируют в Крыму, перераспределяя свои системы противовоздушной обороны и запасы боеприпасов из-за того, что украинские войска делают "дыры" в их позициях и знают их местонахождение.