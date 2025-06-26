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Удар росії по Дніпру: за новими даними постраждали 314 людей, понад 100 - у лікарнях

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Оновлені дані свідчать про 314 постраждалих від ракетної атаки по Дніпру, понад 100 з яких залишаються в лікарні, включаючи п'ятьох дітей. Російські загарбники також атакували Нікопольщину дронами та артилерією, без жертв.

Удар росії по Дніпру: за новими даними постраждали 314 людей, понад 100 - у лікарнях

З'явилися оновлені дані про кількість постраждалих від атаки російських загарбників на Дніпро. Відповідну інформацію опублікував керівник ОВА Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За останніми даними, через ракетну атаку на Дніпро постраждали 314 людей. Понад сто потерпілих досі в лікарні, серед них – п’ятеро дітей.

- інформує начальник ОВА Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Посадовець також у своєму дописі в соцмережі виклав поточні дані про ситуацію за день в області. 

Кілька разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину. Бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. На щастя, загиблих і поранених немає

- написав Лисак.

Нагадаємо

російська армія вдень вівторка, 24 червня, завдала балістичного удару по Дніпру. Пошкоджена цивільна інфраструктура: гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Є загиблі та постраждалі.  

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру зросла до 20, а разом із загиблими у місті Самар їх 22. Про це інформує УНН вранці 26 червня. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
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