Удар росії по Дніпру: за новими даними постраждали 314 людей, понад 100 - у лікарнях

З'явилися оновлені дані про кількість постраждалих від атаки російських загарбників на Дніпро. Відповідну інформацію опублікував керівник ОВА Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає УНН.

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За останніми даними, через ракетну атаку на Дніпро постраждали 314 людей. Понад сто потерпілих досі в лікарні, серед них – п’ятеро дітей. - інформує начальник ОВА Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Посадовець також у своєму дописі в соцмережі виклав поточні дані про ситуацію за день в області.

Кілька разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину. Бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. На щастя, загиблих і поранених немає - написав Лисак.

Нагадаємо

російська армія вдень вівторка, 24 червня, завдала балістичного удару по Дніпру. Пошкоджена цивільна інфраструктура: гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Є загиблі та постраждалі.

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру зросла до 20, а разом із загиблими у місті Самар їх 22. Про це інформує УНН вранці 26 червня.