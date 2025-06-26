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Financial Times
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Удар России по Днепру: по новым данным пострадали 314 человек, более 100 - в больницах

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Обновленные данные свидетельствуют о 314 пострадавших от ракетной атаки по Днепру, более 100 из которых остаются в больнице, включая пятерых детей. Российские захватчики также атаковали Никопольщину дронами и артиллерией, без жертв.

Удар России по Днепру: по новым данным пострадали 314 человек, более 100 - в больницах

Появились обновленные данные о количестве пострадавших от атаки российских захватчиков на Днепр. Соответствующую информацию опубликовал руководитель ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По последним данным, из-за ракетной атаки на Днепр пострадали 314 человек. Более ста пострадавших до сих пор в больнице, среди них – пятеро детей.

- информирует начальник ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак.

Чиновник также в своем сообщении в соцсети изложил текущие данные о ситуации за день в области.

Несколько раз в течение дня агрессор атаковал Никопольщину. Бил FPV-дронами и артиллерией. Попал по райцентру, Покровской, Червоногригоровской, Мировской общинам. К счастью, погибших и раненых нет

- написал Лысак.

Напомним

российская армия днем во вторник, 24 июня, нанесла баллистический удар по Днепру. Повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия, админздание. Есть погибшие и пострадавшие.

Число погибших в результате ракетных ударов по Днепру возросло до 20, а вместе с погибшими в городе Самар их 22. Об этом информирует УНН утром 26 июня.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Днепропетровская область
Днепр
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