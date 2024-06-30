Удар рф по Харкову: є один загиблий
Київ • УНН
Внаслідок удару російських військових по Харкову 30 червня загинула одна людина, поранення отримали 8-місячне немовля і п'ятеро дорослих, а також сталася пожежа у поштовому відділенні.
Вже відомо про одного загиблого у Харкові внаслідок ворожого удару КАБом сьогодні, 30 червня, повідомляє УНН із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
"Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль. Обстеження місця прильоту триває", - написав Терехов.
Доповнення
Внаслідок ворожого удару армія рф по Харкову постраждало 8-місячне немовля та пятеро дорослих. Внаслідок обстрілу КАБом горить відділення пошти.
Нагадаємо
Армія рф у неділю, 30 червня, завдала удару по Харкову, внаслідок чого виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі.