Уже известно об одном погибшем в Харькове в результате вражеского удара КАБом сегодня, 30 июня, сообщает УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Уже есть информация об одном погибшем, к большому сожалению. Обследование места прилета продолжается", - написал Терехов.

Дополнение

В результате вражеского удара армия рф по Харькову пострадал 8-месячный младенец и пятеро взрослых. В результате обстрела КАБом горит отделение почты.

Напомним

Армия рф в воскресенье, 30 июня, нанесла удар по Харькову, в результате чего возник пожар гражданского нежилого здания.