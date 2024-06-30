В результате удара российских военных по Харькову 30 июня погиб один человек, ранения получили 8-месячный младенец и пятеро взрослых, а также произошел пожар в почтовом отделении.
Уже известно об одном погибшем в Харькове в результате вражеского удара КАБом сегодня, 30 июня, сообщает УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
"Уже есть информация об одном погибшем, к большому сожалению. Обследование места прилета продолжается", - написал Терехов.
Дополнение
В результате вражеского удара армия рф по Харькову пострадал 8-месячный младенец и пятеро взрослых. В результате обстрела КАБом горит отделение почты.
Напомним
Армия рф в воскресенье, 30 июня, нанесла удар по Харькову, в результате чего возник пожар гражданского нежилого здания.