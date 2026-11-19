Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Ізюму на Харківщині збільшилась до 21 людини. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

13 людей зазнали поранень, інші 8 - отримали гостру реакцію на стрес. Загалом на цю хвилину госпіталізували 8 людей. Усім надається необхідна допомога лікарів - йдеться в дописі.

Наслідки ударів опублікувала сьогодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Контекст

У четвер, 19 листопада, російські окупанти вдарили по житловому будинку в Ізюмі на Харківщині. Тоді Синєгубов повідомляв, що внаслідок удару постраждало 12 людей.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що три людини постраждали внаслідок ворожої атаки БПЛА на Чугуїв Харківської області вночі 18 листопада.

Також УНН повідомляв, що росія впродовж останньої доби продовжила атаки на енергетику в Україні, у тому числі вночі, вдаривши по підстанціях у трьох областях.