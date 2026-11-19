Удар рф по Изюму: число пострадавших возросло до 21 человека
Киев • УНН
В результате российского удара по жилому дому в Изюме пострадал 21 человек. 13 получили ранения, у восьмерых возникла острая реакция на стресс.
Количество пострадавших в результате российского удара по Изюму в Харьковской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
13 человек получили ранения, еще 8 - острую реакцию на стресс. Всего на данный момент госпитализированы 8 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь
Последствия ударов опубликовала сегодня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Контекст
В четверг, 19 ноября, российские оккупанты ударили по жилому дому в Изюме Харьковской области. Тогда Синегубов сообщал, что в результате удара пострадали 12 человек.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что три человека пострадали в результате вражеской атаки БПЛА на Чугуев Харьковской области ночью 18 ноября.
Также УНН сообщал, что Россия в течение последних суток продолжила атаки на энергетику Украины, в том числе ночью, ударив по подстанциям в трех областях.