Количество пострадавших в результате российского удара по Изюму в Харьковской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

13 человек получили ранения, еще 8 - острую реакцию на стресс. Всего на данный момент госпитализированы 8 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь - говорится в сообщении.

Последствия ударов опубликовала сегодня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Контекст

В четверг, 19 ноября, российские оккупанты ударили по жилому дому в Изюме Харьковской области. Тогда Синегубов сообщал, что в результате удара пострадали 12 человек.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что три человека пострадали в результате вражеской атаки БПЛА на Чугуев Харьковской области ночью 18 ноября.

Также УНН сообщал, что Россия в течение последних суток продолжила атаки на энергетику Украины, в том числе ночью, ударив по подстанциям в трех областях.