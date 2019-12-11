Убивство активіста Мирошниченка: другого нападника відправили у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Другого учасника смертельного побиття активіста Артема Мирошниченка у місті Бахмут відправили за грати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор Донецької області Евгеній Білоусов, передає УНН.
За його словами, широкий розголос у ЗМІ та масове обурення з приводу призначення цілодобового домашнього арешту у якості запобіжного заходу підлітку, який разом із другом вчинили смертельне побиття людини у місті Бахмуті, стало цілком очікуваною реакцією громадськості.
“Але прокуратура, не чекаючи на будь-яку суспільну думку, відразу після винесення цієї ухвали заявила про оскарження її в апеляційній інстанції. І ось результат. Щойно Донецький апеляційний суд визнав доводи, наведені у скарзі прокуратури, повними і цілком аргументованими та, скасувавши ухвалу Артемівського міськрайонного суду, обрав другому підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб”, — сказано у повідомленні.
Таким чином обидва фігуранти кримінального провадження за ч. 2 ст. 121 КК України на час проведення досудового розслідування перебуватимуть за гратами.
“Зазначу, що хід досудового розслідування я взяв на особистий контроль”, — додав Білоусов.
Як раніше повідомляв УНН, у Бахмуті Донецької області помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого жорстоко побили наприкінці листопада.
Справу щодо нападу двох неповнолітніх на активіста та волонтера Артема Мирошниченко у місті Бахмут Донецької області перекваліфікували через смерть потерпілого.
Нагадаємо, підозрюваний просив у суді перекладача з української на російську.
Також повідомлялося, що цю справу прокоментувала мовний омбудсмен.