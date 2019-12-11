Убийство активиста Мирошниченко: второго нападавшего отправили в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Второго участника смертельного избиения активиста Артема Мирошниченко в городе Бахмут отправили за решетку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Белоусов, передает УНН.
По его словам, широкую огласку в СМИ и массовое возмущение по поводу назначения круглосуточного домашнего ареста в качестве меры пресечения подростку, который вместе с другом совершили смертельное избиение человека в городе Бахмуте, стало вполне ожидаемой реакцией общественности.
"Но прокуратура, не дожидаясь какого-либо общественного мнения, сразу после вынесения этого постановления заявила об обжаловании ее в апелляционной инстанции. И вот результат. Донецкий апелляционный суд признал доводы, приведенные в жалобе прокуратуры, полными и вполне аргументированными и, отменив постановление Артемовского горрайонного суда, избрал второму подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
Таким образом оба фигуранта уголовного производства по ч. 2 ст. 121 УК Украины на время проведения досудебного расследования будут находиться за решеткой.
"Отмечу, что ход досудебного расследования я взял на личный контроль", - добавил Белоусов.
Как ранее сообщал УНН, в Бахмуте Донецкой области умер общественный активист, волонтер Артем Мирошниченко, которого жестоко избили в конце ноября.
Дело о нападении двух несовершеннолетних на активиста и волонтера Артема Мирошниченко в городе Бахмут Донецкой области переквалифицировали из-за смерти потерпевшего.
Напомним, подозреваемый просил в суде переводчика с украинского на русский.
Также сообщалось, что это дело прокомментировала языковой омбудсмен.