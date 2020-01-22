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У Зеленського вважають "юридично неспроможним" "договір про кордон" між окупованими Кримом і Севастополем

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Угода "про встановлення кордону", підписана цього тижня підконтрольними Росії главами Криму і Севастополя, не має жодної юридичної сили, вважає постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Про це він сказав в ефірі Радіо "Крим.Реалії", передає УНН.

У Зеленського вважають "юридично неспроможним" "договір про кордон" між окупованими Кримом і Севастополем

"Безумовно, жодної юридичної сили ці домовленості не мають. Росія не має ніякого права ухвалювати будь-які рішення щодо адміністративно-територіального поділу Криму. На міжнародних майданчиках ми завжди говоримо – і це відображено в резолюціях різних організацій – що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, як дві окремі адміністративно-територіальні одиниці України, тимчасово окуповані Росією", – сказав Кориневич.

Зазначимо, 20 січня підконтрольні Росії "глава" Криму Сергій Аксьонов і "тимчасово виконувач обов'язків голова уряду" Севастополя Михайло Развожаєв підписали "документ про встановлення кордону" між Кримом і Севастополем.

За інформацією ЗМІ, через спірні ділянки межа між анексованими Кримом і Севастополем досі не була встановлена, переговори велися від січня 2017 року. Загальна площа спірних ділянок становить близько 400 гектарів.

Як повідомлялося в УНН, українська делегація у ПАРЄ на січневу сесію запланувала ряд заходів, пов’язаних з Кримом.

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