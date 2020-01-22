У Зеленского считают "юридически несостоятельным" "договор о границе" между оккупированными Крымом и Севастополем
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Соглашение "Об установлении границы", подписанное на этой неделе подконтрольными России главами Крыма и Севастополя, не имеет никакой юридической силы, считает постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Об этом он сказал в эфире Радио "Крим.Реалии", передает УНН.
"Безусловно, никакой юридической силы эти договоренности не имеют. Россия не имеет никакого права принимать какие-либо решения по административно-территориальному делению Крыма. На международных площадках мы всегда говорим - и это отражено в резолюциях различных организаций - что Автономная Республика Крым и город Севастополь как две отдельные административно-территориальные единицы Украины, временно оккупированные Россией", - сказал Кориневич.
Отметим, 20 января подконтрольные России "глава" Крыма Сергей Аксенов и "временно исполняющий обязанности глава правительства" Севастополя Михаил Развожаев подписали "документ об установлении границы" между Крымом и Севастополем.
По информации СМИ, из-за спорного участка граница между аннексированными Крымом и Севастополем до сих пор не была установлена, переговоры велись с января 2017 года. Общая площадь спорных участков составляет около 400 гектаров.
Как сообщалось в УНН, украинская делегация в ПАСЕ на январской сессии запланировала ряд мероприятий, связанных с Крымом.