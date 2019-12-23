У Запорізькій області затримали чоловіка, який вбив одну людину та поранив ще три
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Запорізькій області затримали чоловіка, який біля зупинки громадського транспорту зарізав чоловіка та поранив ще трьох. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
“22 грудня близько 2 години ночі до Гуляйпільського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Воздвижівка біля зупинки громадського транспорту виявлено труп чоловіка”, — сказано у повідомленні.
Так, на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції.
На тілі загиблого, мешканця Дніпропетровської області, 1986 року народження виявлені ножові поранення. Також в лікарню з різаними ранами тулубу доставлені ще троє осіб: місцевий мешканець 1987 року народження та два жителя Дніпра 1987 та 1974 років народження. Вжитими заходами розшуку встановлено, що ножові поранення потерпілим під час конфлікту спричинив житель Запоріжжя 1995 року народження. Працівники сектору кримінальної поліції затримали підозрюваного. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.
На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, через сварку син вбив прикутого до ліжка батька.