У Запоріжжі в багатоповерхівці сталася масштабна пожежа: семеро постраждалих, з них троє дітей
Київ • УНН
У дев'ятиповерховому будинку в Запоріжжі сталася масштабна пожежа. Вогнеборці врятували 15 людей, 7 осіб, включаючи трьох дітей, госпіталізовано з ознаками отруєння чадним газом.
Зранку 22 жовтня сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя. Сімох людей, серед яких троє дітей, з ознаками отруєння чадним димом госпіталізували. Про це УНН повідомляє із посиланням на управління ДСНС у Запорізькій області.
Деталі
Як повідомляється, вогонь розповсюдився на дві квартири, розташовані на четвертому поверсі.
Вогнеборці за допомогою автодрабини врятували двох людей. Сходовими маршами рятувальники вивели на свіже повітря ще 13 мешканців.
Сімох людей, зокрема троє дітей, з ознаками отруєння продуктами горіння оглянули працівники швидкої медичної допомоги та госпіталізували до лікарні.
Надзвичайники ліквідували загоряння на площі 150 кв.м. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі та встановили спеціальний пристрій для проведення димовидалення з під’їзду будинку.
Причина пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Вибух у багатоповерхівці на Закарпатті: відкрито провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки15.10.24, 10:50 • 11894 перегляди