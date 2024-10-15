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Вибух у багатоповерхівці на Закарпатті: відкрито провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки

Київ • УНН

 • 11894 перегляди

У багатоповерхівці на Закарпатті стався вибух, ймовірно через витік газу. Одна особа загинула, поліція відкрила кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.

Вибух у багатоповерхівці на Закарпатті: відкрито провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей під час вибуху у багатоквартирному будинку у Сваляві Закарпатської області 14 жовтня. Про це у вівторок повідомили в поліції Закарпатської області, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, 14 жовтня о 14:39 на лінію "102" надійшло повідомлення про вибух в одному із багатоквартирних будинків у місті Свалява на вулиці Промисловій. За словами заявниці, внаслідок вибуху у під’їзді вказаної будівлі повибивало вікна.

Вдалося зʼясувати, що у п’ятиповерховому будинку у квартирі на 1-му поверсі ймовірно трапився вибух газу.  Попередньо відомо, що внаслідок цього одна особа загинула

- повідомили в поліції. 

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, в понеділок, 14 жовтня, у місті Свалява Закарпатської області стався вибух у багатоповерхівці. Внаслідок інциденту є загиблий. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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