Вибух у багатоповерхівці на Закарпатті: відкрито провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки
Київ • УНН
У багатоповерхівці на Закарпатті стався вибух, ймовірно через витік газу. Одна особа загинула, поліція відкрила кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей під час вибуху у багатоквартирному будинку у Сваляві Закарпатської області 14 жовтня. Про це у вівторок повідомили в поліції Закарпатської області, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, 14 жовтня о 14:39 на лінію "102" надійшло повідомлення про вибух в одному із багатоквартирних будинків у місті Свалява на вулиці Промисловій. За словами заявниці, внаслідок вибуху у під’їзді вказаної будівлі повибивало вікна.
Вдалося зʼясувати, що у п’ятиповерховому будинку у квартирі на 1-му поверсі ймовірно трапився вибух газу. Попередньо відомо, що внаслідок цього одна особа загинула
За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, в понеділок, 14 жовтня, у місті Свалява Закарпатської області стався вибух у багатоповерхівці. Внаслідок інциденту є загиблий.