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Взрыв в многоэтажке на Закарпатье: открыто производство по факту нарушения требований пожарной безопасности

Взрыв в многоэтажке на Закарпатье: открыто производство по факту нарушения требований пожарной безопасности

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 07:50  •  1908 просмотра

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В многоэтажке на Закарпатье произошел взрыв, вероятно из-за утечки газа. Один человек погиб, полиция открыла уголовное производство за нарушение требований пожарной или техногенной безопасности.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей при взрыве в многоквартирном доме в Сваляве Закарпатской области 14 октября. Об этом во вторник сообщили в полиции Закарпатской области, передает УНН

Детали

Как сообщается, 14 октября в 14:39 на линию «102» поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов в городе Свалява на улице Промышленной. По словам заявительницы, в результате взрыва в подъезде указанного здания выбило окна.

Удалось выяснить, что в пятиэтажном доме в квартире на 1-м этаже вероятно произошел взрыв газа.  Предварительно известно, что в результате этого один человек погиб

- сообщили в полиции. 

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей.

Напомним,

Как сообщал УНН, в понедельник, 14 октября, в городе Свалява Закарпатской области произошел взрыв в многоэтажке. В результате инцидента есть погибший. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
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