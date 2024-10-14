На Закарпатті стався вибух у багатоповерхівці: одна людина загинула
Київ • УНН
У Сваляві Закарпатської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Внаслідок інциденту одна людина загинула, у під'їзді повибивало вікна. Причини вибуху встановлюються.
В понеділок, 14 жовтня, у місті Свалява Закарпатської області стався вибух у багатоповерхівці. Внаслідок інциденту є загиблий. Про це заявили у поліції Закарпатської області, передає УНН.
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За даними правоохоронців, о 14:39 до них звернулися з повідомленням про вибух в одному з багатоквартирних будинків у Сваляві на вулиці Промисловій. Внаслідок цього у під'їзді будівлі повибивало вікна.
Після прибуття на місце інциденту поліцейських їм вдалося з'ясувати, що на першому поверсі у п'ятиповерховому будинку, ймовірно, стався вибух газу. Причини поки що встановлюють.
Попередньо відомо, що внаслідок цього одна людина загинула. Інформація про постраждалих уточнюється
Нагадаємо
Також 14 жовтня у київському ЖК "Комфорт Таун" сталася пожежа на площі 5 кв.м. Рятувальники локалізували загоряння за півгодини, інформація про вибух не підтверджена.