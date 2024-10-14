На Закарпатье произошел взрыв в многоэтажке: один человек погиб

В понедельник, 14 октября, в городе Свалява Закарпатской области произошел взрыв в многоэтажке. В результате инцидента есть погибший. Об этом заявили в полиции Закарпатской области, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, в 14:39 к ним обратились с сообщением о взрыве в одном из многоквартирных домов в Сваляве на улице Промышленной. В результате этого в подъезде здания выбило окна.

По прибытии на место инцидента полицейских им удалось выяснить, что на первом этаже в пятиэтажном доме, вероятно, произошел взрыв газа. Причины пока устанавливаются.

Предварительно известно, что в результате этого один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется