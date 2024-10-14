На Закарпатье произошел взрыв в многоэтажке: один человек погиб
Киев • УНН
В Сваляве Закарпатской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента один человек погиб, в подъезде повыбивало окна. Причины взрыва устанавливаются.
В понедельник, 14 октября, в городе Свалява Закарпатской области произошел взрыв в многоэтажке. В результате инцидента есть погибший. Об этом заявили в полиции Закарпатской области, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, в 14:39 к ним обратились с сообщением о взрыве в одном из многоквартирных домов в Сваляве на улице Промышленной. В результате этого в подъезде здания выбило окна.
По прибытии на место инцидента полицейских им удалось выяснить, что на первом этаже в пятиэтажном доме, вероятно, произошел взрыв газа. Причины пока устанавливаются.
Предварительно известно, что в результате этого один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется
Напомним,
Также 14 октября в киевском ЖК «Комфорт Таун» произошел пожар на площади 5 кв.м. Спасатели локализовали возгорание за полчаса, информация о взрыве не подтверждена.