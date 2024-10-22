В Запорожье в многоэтажке произошел масштабный пожар: семеро пострадавших, из них трое детей
Киев • УНН
В девятиэтажном доме в Запорожье произошел масштабный пожар. Пожарные спасли 15 человек, 7 человек, включая троих детей, госпитализированы с признаками отравления угарным газом.
Утром 22 октября произошел пожар в девятиэтажном жилом доме в одном из районов Запорожья. Семь человек, среди которых трое детей, с признаками отравления угарным дымом госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление ГСЧС в Запорожской области.
Детали
Как сообщается, огонь распространился на две квартиры, расположенные на четвертом этаже.
Пожарные с помощью автолестницы спасли двух человек. Лестничными маршами спасатели вывели на свежий воздух еще 13 жителей.
Семь человек, в том числе трое детей, с признаками отравления продуктами горения осмотрели работники скорой медицинской помощи и госпитализировали в больницу.
Чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 150 кв.м. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе и установили специальное устройство для проведения дымоудаления из подъезда дома.
Причина пожара устанавливаются. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.
Взрыв в многоэтажке на Закарпатье: открыто производство по факту нарушения требований пожарной безопасности15 октября 2024, 07:50 • 11511 просмотров