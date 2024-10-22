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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье в многоэтажке произошел масштабный пожар: семеро пострадавших, из них трое детей

В Запорожье в многоэтажке произошел масштабный пожар: семеро пострадавших, из них трое детей

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 12:43  •  6038 просмотра

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В девятиэтажном доме в Запорожье произошел масштабный пожар. Пожарные спасли 15 человек, 7 человек, включая троих детей, госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

Утром 22 октября произошел пожар в девятиэтажном жилом доме в одном из районов Запорожья. Семь человек, среди которых трое детей, с признаками отравления угарным дымом госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление ГСЧС в Запорожской области. 

Детали 

Как сообщается, огонь распространился на две квартиры, расположенные на четвертом этаже. 

Пожарные с помощью автолестницы спасли двух человек. Лестничными маршами спасатели вывели на свежий воздух еще 13 жителей. 

Семь человек, в том числе трое детей, с признаками отравления продуктами горения осмотрели работники скорой медицинской помощи и госпитализировали в больницу. 

Чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 150 кв.м. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе и установили специальное устройство для проведения дымоудаления из подъезда дома. 

Причина пожара устанавливаются. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование. 

Взрыв в многоэтажке на Закарпатье: открыто производство по факту нарушения требований пожарной безопасности15 октября 2024, 07:50 • 11511 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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