У Запоріжжі пошкоджено багатоповерхівку та гуртожиток внаслідок атаки (відео)

Вранці 17 червня керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Запорізької області Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що в Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівка і гуртожиток, передає УНН.

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За словами Федорова, через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджені багатоповерхівка і гуртожиток.

"Через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток.Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Понівечені і майже 30 гаражів у гаражному кооперативі", - йдеться у дописі чиновника.

Федоров додав, що цього разу обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Вночі 17 червня росіяни завдали щонайменше 4 удари по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на підприємствах, виникли пожежі, пошкоджено будинки вибуховою хвилею.