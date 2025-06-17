У Запоріжжі пошкоджено багатоповерхівку та гуртожиток внаслідок атаки (відео)
Київ • УНН
Вранці 17 червня Запоріжжя зазнало ворожої атаки, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку, гуртожиток та близько 30 гаражів. На щастя обійшлося без постраждалих.
Вранці 17 червня керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Запорізької області Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що в Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівка і гуртожиток, передає УНН.
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За словами Федорова, через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджені багатоповерхівка і гуртожиток.
"Через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток.Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Понівечені і майже 30 гаражів у гаражному кооперативі", - йдеться у дописі чиновника.
Федоров додав, що цього разу обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо
Вночі 17 червня росіяни завдали щонайменше 4 удари по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на підприємствах, виникли пожежі, пошкоджено будинки вибуховою хвилею.