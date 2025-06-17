В Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие в результате атаки (видео)

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Массированная атака России на Киев: по меньшей мере 14 погибших, более 40 пострадавших
16 июня, 22:15 • 14600 просмотра
Массированная атака России на Киев: по меньшей мере 14 погибших, более 40 пострадавших
16 июня, 13:59 • 44045 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 81332 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 80476 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 86420 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 168956 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 79423 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 77871 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 60212 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 56662 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.9м/с
64%
749мм
Популярные новости
В Киевской области ПВО сбивает вражеские дроны. Зафиксировано движение БПЛА над столицей. 16 июня, 18:29 • 18397 просмотра
Киев под атакой вражеских "Шахедов": работает ПВО, зафиксировано падение обломков, горят автомобили16 июня, 21:40 • 10804 просмотра
Россия подняла в небо два Ту-95МС с "Оленьи" - Воздушные силы ВСУ16 июня, 21:59 • 6976 просмотра
В Киеве перебои с электроэнергией в некоторых районах на фоне атаки дронов22:46 • 13048 просмотра
Столица Украины под комбинированным ударом врага – КМВА23:28 • 11510 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 139803 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 161322 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 190863 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 262590 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 318976 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 24749 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 42349 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 107327 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 133292 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 91366 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

В Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие в результате атаки (видео)

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Утром 17 июня Запорожье подверглось вражеской атаке, в результате чего повреждены многоэтажка, общежитие и около 30 гаражей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие в результате атаки (видео)

Утром 17 июня руководитель областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что в Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, из-за вражеской атаки на Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие.

"Из-за вражеской атаки на Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие. Там взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях. Изуродованы и почти 30 гаражей в гаражном кооперативе", - говорится в сообщении чиновника.

Федоров добавил, что в этот раз обошлось без пострадавших.

Напомним 

Ночью 17 июня россияне нанесли по меньшей мере 4 удара по Запорожью. Зафиксированы разрушения на предприятиях, возникли пожары, повреждены дома взрывной волной.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область
Запорожье
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9