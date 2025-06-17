В Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие в результате атаки (видео)
Киев • УНН
Утром 17 июня Запорожье подверглось вражеской атаке, в результате чего повреждены многоэтажка, общежитие и около 30 гаражей. К счастью, обошлось без пострадавших.
Утром 17 июня руководитель областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что в Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, из-за вражеской атаки на Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие.
"Из-за вражеской атаки на Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие. Там взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях. Изуродованы и почти 30 гаражей в гаражном кооперативе", - говорится в сообщении чиновника.
Федоров добавил, что в этот раз обошлось без пострадавших.
Напомним
Ночью 17 июня россияне нанесли по меньшей мере 4 удара по Запорожью. Зафиксированы разрушения на предприятиях, возникли пожары, повреждены дома взрывной волной.