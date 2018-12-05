У Запоріжжі поліцейський організував наркопритон
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Запоріжжі капітан поліції, на сьогоднішній день колишній, організував наркопритон, в якому під час обшуку у стані наркотичного сп’яніння виявили військового, працівника ІТТ, колишнього поліцейського. Про це повідомляє прокуратура Запорізької області, передає УНН.
"При перевірці інформації встановлено, що оперуповноважений Заводського відділення поліції Запоріжжя зберігав та збував заборонений товар, організував та утримував притон для наркозалежних, а також особисто споживав синтетичний "продукт", - йдеться у повідомленні.
Вчора працівниками прокуратури та оперативниками внутрішньої безпеки НПУ, за результатами проведених негласних слідчо-розшукових дій, під час комплексу оперативних заходів, за адресою розташування виявленого наркопритону, затримано 29-річного капітана поліції (на сьогоднішній день колишнього).
За місцем проживання колишнього оперуповноваженого проведено санкціонований обшук та виявлено снайперську гвинтівку "СВД" з оптичним прицілом та спорядженим магазином, пістолет Макарова, револьвер, пістолет з глушником, корпус ручної осколкової гранати Ф-1, понад 250 набоїв різного калібру, 6 пакетів метамфетаміну, 1 пакет канабісу та грошові кошти.
Також у притоні перебував ще один 25-річний колишній правоохоронець, обвинувальний акт стосовно якого про збут наркотичної речовини розглядається Заводським районним судом міста, 32-річний діючий працівник ізолятору тимчасового тримання міста, військовослужбовець ЗСУ та цивільна особа. Всі вони перебували у стані наркотичного спяніння.
На теперішній час прокуратурою області вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій екс-правоохоронця.
На підставі ст.208 КПК України наркоділка затримано до вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу судом.
Нагадаємо, у столиці правоохоронці викрили діяльність двох борделів.