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MIM-104 Patriot

У Запоріжжі поліцейський організував наркопритон

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Запоріжжі капітан поліції, на сьогоднішній день колишній, організував наркопритон, в якому під час обшуку у стані наркотичного сп’яніння виявили військового, працівника ІТТ, колишнього поліцейського. Про це повідомляє прокуратура Запорізької області, передає УНН.

У Запоріжжі поліцейський організував наркопритон

"При перевірці інформації встановлено, що оперуповноважений Заводського відділення поліції Запоріжжя зберігав та збував заборонений товар, організував та утримував притон для наркозалежних, а також особисто споживав синтетичний "продукт", - йдеться у повідомленні.

Вчора працівниками прокуратури та оперативниками внутрішньої безпеки НПУ, за результатами проведених негласних слідчо-розшукових дій, під час комплексу оперативних заходів, за адресою розташування виявленого наркопритону, затримано 29-річного капітана поліції (на сьогоднішній день колишнього).

За місцем проживання колишнього оперуповноваженого проведено санкціонований обшук та виявлено снайперську гвинтівку "СВД" з оптичним прицілом та спорядженим магазином, пістолет Макарова, револьвер, пістолет з глушником, корпус ручної осколкової гранати Ф-1, понад 250 набоїв різного калібру, 6 пакетів метамфетаміну, 1 пакет канабісу та грошові кошти.

Також у притоні перебував ще один 25-річний колишній правоохоронець, обвинувальний акт стосовно якого про збут наркотичної речовини розглядається Заводським районним судом міста, 32-річний діючий працівник ізолятору тимчасового тримання міста, військовослужбовець ЗСУ та цивільна особа. Всі вони перебували у стані наркотичного спяніння.

На теперішній час прокуратурою області вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій екс-правоохоронця.

На підставі ст.208 КПК України наркоділка затримано до вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу судом.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці викрили діяльність двох борделів.

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