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У Києві поліція викрила сім повій, які працювали на два борделі

У Києві поліція викрила сім повій, які працювали на два борделі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У столиці правоохоронці викрили діяльність двох борделів. Про це повідомив відділ комунікацій поліції м.Києва, передає УНН.

“Вже відомо, що у борделях працювало сім дівчат, які перераховували половину своїх прибутків на банківські картки „роботодавців“. Правоохоронці встановили, що дохід від їх протиправної діяльності становив щомісячно понад 100 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

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Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у м. Києві, співробітники Київської місцевої прокуратури № 5 та слідчі Оболонського управління поліції припинили функціонування притонів з повіями та затримали трьох сутенерів, чий прибуток становив приблизно 120 тисяч гривень на місяць.

“До складу злочинної групи входило подружжя — 27-річний чоловік та його 24-річна дружина, а також їх 27-річна співучасниця. Зловмисники винайняли дві квартири, розташовані на проспекті Миру та вулиці Маяковського, де повії обслуговували клієнтів за грошову винагороду”, — розповів т.в.о. начальника сектору УБЗПТЛ ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк.

Дівчат приємної зовнішності правопорушники знаходили в інтернеті через оголошення. А замовити сексуальні розваги бажаючі мали змогу за телефонами, вказаними у розміщеній рекламі.

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У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за адресами борделів та проживання фігурантів, звідки вилучили гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Усіх трьох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

На повій, які працювали у борделі, склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 кодексу України про адміністративні правопорушення (Заняття проституцією). Слідчі дії наразі тривають.

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Нагадаємо, 1 жовтня у центрі Одеси затримали 10 проституток. Раніше у Дніпрі викрили масштабний порнохаб.

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