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В Киеве полиция разоблачила семь проституток, которые работали на два борделя

В Киеве полиция разоблачила семь проституток, которые работали на два борделя

Киев  •  УНН

 • 32744 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В столице правоохранители разоблачили деятельность двух борделей. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“Уже известно, что в борделях работали семь девушек, которые перечисляли половину своих доходов на банковские карточки ”работодателей“. Правоохранители установили, что доход от их противоправной деятельности составил ежемесячно более 100 000 гривен”, - говорится в сообщении.

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Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, сотрудники Киевской местной прокуратуры № 5 и следователи Оболонского управления полиции пресекли деятельность притонов с проститутками и задержали трех сутенеров, чей доход составил примерно 120 тысяч гривен на месяц.

“В состав преступной группы входила супружеская пара — 27-летний мужчина и его 24-летняя жена, а также их 27-летняя сообщница. Злоумышленники наняли две квартиры, расположенные на проспекте Мира и улице Маяковского, где проститутки обслуживали клиентов за денежное вознаграждение”, - рассказал и.о. начальника сектора УБПТЛ ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк.

Девушек приятной внешности правонарушители находили в интернете через объявления. А заказать сексуальные развлечения желающие имели возможность по телефонам, указанным в размещенной рекламе.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по адресам борделей и месту жительства фигурантов, откуда изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карточки.

Все трое злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

На проституток, работавших в борделе, составили административные протоколы по ст. 181-1 кодекса Украины об административных правонарушениях (Занятие проституцией). Следственные действия пока продолжаются.

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Напомним, 1 октября в центре Одессы задержали 10 проституток. Ранее в Днепре разоблачили масштабный порнохаб.

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