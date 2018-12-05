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В Запорожье полицейский организовал наркопритон

Киев • УНН

 • 11363 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Запорожье капитан полиции, на сегодняшний день бывший, организовал наркопритон, в котором во время обыска в состоянии наркотического опьянения обнаружили военного, сотрудника ИВС, бывшего полицейского. Об этом сообщает прокуратура Запорожской области, передает УНН.

В Запорожье полицейский организовал наркопритон

"При проверке информации установлено, что оперуполномоченный Заводского отделения полиции Запорожья хранил и сбывал запрещенный товар, организовал и содержал притон для наркозависимых, а также лично потреблял синтетический "продукт", - говорится в сообщении.

Вчера сотрудниками прокуратуры и оперативниками внутренней безопасности НПУ, по результатам проведенных негласных следственно-розыскных действий, при комплексе оперативных мероприятий, по адресу расположения обнаруженного наркопритона, задержан 29-летнего капитана полиции (на сегодняшний день бывшего).

По месту жительства бывшего оперуполномоченного проведен санкционированный обыск и обнаружено снайперскую винтовку "СВД" с оптическим прицелом и снаряженным магазином, пистолет Макарова, револьвер, пистолет с глушителем, корпус ручной осколочной гранаты Ф-1, более 250 патронов различного калибра, 6 пакетов метамфетамина, 1 пакет каннабиса и денежные средства.

Также в притоне находился еще один 25-летний бывший правоохранитель, обвинительный акт в отношении которого о сбыте наркотического вещества рассматривается Заводским районным судом города, 32-летний действующий сотрудник изолятора временного содержания города, военнослужащий ВСУ и гражданское лицо. Все они находились в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время прокуратурой области решается вопрос о дополнительной квалификации действий экс-правоохранителя.

На основании ст.208 УПК Украины наркодельца задержали до решения вопроса об избрании ему меры пресечения судом.

Напомним, в столице правоохранители разоблачили деятельность двух борделей.

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