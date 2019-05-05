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У Запоріжжі хлопчик зірвався з тарзанки у глибоку балку

У Запоріжжі хлопчик зірвався з тарзанки у глибоку балку

Київ • УНН

 • 11864 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. У Запоріжжі 11-річний хлопчик зірвався з тарзанки та впав у глибоку балку. Знадобилася допомога рятувальників аби витягти дитину. Про це УНН повідомили у обласному управлінні ДСНС.

Подія сталася вчора, 4 травня, по вул. Запорізького козацтва в Хортицькому районі міста.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що одинадцятирічний хлопчик зірвався з тарзанки і впав у 6 метрову балку, не в змозі самостійно пересуватися. Через складність підібратися до потерпілого працівникам швидкої, лікарі звернулися до Служби порятунку.

Рятувальники дісталися травмованого та за допомогою носилок витягли 11-річного хлопчика з яру, передавши працівникам швидкої допомоги.

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