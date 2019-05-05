В Запорожье мальчик сорвался с тарзанки в глубокий овраг

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 87362 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102486 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105313 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106806 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131356 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113384 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138973 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144816 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130240 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130303 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Запорожье мальчик сорвался с тарзанки в глубокий овраг

В Запорожье мальчик сорвался с тарзанки в глубокий овраг

Киев  •  УНН

 • 11858 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Запорожье 11-летний мальчик сорвался с тарзанки и упал в глубокий овраг. Понадобилась помощь спасателей чтобы извлечь ребенка. Об этом УНН сообщили в областном управлении ГСЧС.

Происшествие произошло вчера, 4 мая, по ул. Запорожского казачества в Хортицком районе города.

Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что одиннадцатилетний мальчик сорвавшийся с тарзанки и упавший в 6 метровую балку, не в состоянии самостоятельно передвигаться. Из-за сложности подобраться к пострадавшему работникам скорой, врачи обратились в Службу спасения.

Спасатели добрались травмированного и с помощью носилок вытащили 11-летнего мальчика из оврага, передав работникам скорой помощи.

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