В Запорожье мальчик сорвался с тарзанки в глубокий овраг
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Запорожье 11-летний мальчик сорвался с тарзанки и упал в глубокий овраг. Понадобилась помощь спасателей чтобы извлечь ребенка. Об этом УНН сообщили в областном управлении ГСЧС.
Происшествие произошло вчера, 4 мая, по ул. Запорожского казачества в Хортицком районе города.
Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что одиннадцатилетний мальчик сорвавшийся с тарзанки и упавший в 6 метровую балку, не в состоянии самостоятельно передвигаться. Из-за сложности подобраться к пострадавшему работникам скорой, врачи обратились в Службу спасения.
Спасатели добрались травмированного и с помощью носилок вытащили 11-летнего мальчика из оврага, передав работникам скорой помощи.