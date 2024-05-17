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У загарбаному Севастополі було порушено електропостачання через падіння БпЛА на підстанцію

У загарбаному Севастополі було порушено електропостачання через падіння БпЛА на підстанцію

Київ • УНН

 • 24733 перегляди

У тимчасово окупованому Севастополі сталося часткове відключення електроенергії через влучання збитого безпілотника в обладнання Севастопольської підстанції.

У загарбаному Севастополі внаслідок падіння збитих БпЛА на обладнання підстанції "Севастополь" зафіксоване часткове відключення світла. Про це повідомляє губернатор развожаєв, передає УНН.

Деталі

У тимчасово окупованому Севастополі часткове відключення світла пов'язане з відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь". На підстанцію впали уламки збитих БпЛА.

Нагадаємо

Раніше було повідомлено про серію вибухів у тимчасово окупованому Кримі.

У тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи17.05.24, 02:06 • 111585 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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