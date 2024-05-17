У загарбаному Севастополі було порушено електропостачання через падіння БпЛА на підстанцію
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Севастополі сталося часткове відключення електроенергії через влучання збитого безпілотника в обладнання Севастопольської підстанції.
У загарбаному Севастополі внаслідок падіння збитих БпЛА на обладнання підстанції "Севастополь" зафіксоване часткове відключення світла. Про це повідомляє губернатор развожаєв, передає УНН.
Деталі
У тимчасово окупованому Севастополі часткове відключення світла пов'язане з відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь". На підстанцію впали уламки збитих БпЛА.
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