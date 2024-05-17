В захваченном Севастополе было нарушено электроснабжение из-за падения БпЛА на подстанцию

В захваченном Севастополе вследствие падения сбитых БпЛА на оборудование подстанции "Севастополь" зафиксировано частичное отключение света. Об этом сообщает губернатор развожаев, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Севастополе частичное отключение света связано с отключением части оборудования подстанции "Севастополь". На подстанцию упали обломки сбитых БпЛА.

Напомним

Ранее было сообщено о серии взрывов во временно оккупированном Крыму.

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы