У ЄС зібралися на позачергове засідання щодо Brexit

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністри закордонних та європейських справ країн-членів ЄС у понеділок зібралися на позачергове засідання Ради ЄС із загальних справ для обговорення питання про вихід Великої Британії з блоку (Brexit) і остаточної угоди щодо цього, передає УНН.