У ЄС зібралися на позачергове засідання щодо Brexit

"У нас на столі є документи про "розлучення". 45 років важкого шлюбу підходять до кінця. Ми сьогодні обговорюємо ці документи у межах підготовки до засідання Європейської ради (25 листопада - ред.)", - повідомив міністр державної канцелярії у справах ЄС, ЗМІ, культури і мистецтва головуючої в Раді ЄС Австрії Гернот Блюмель, прибувши на засідання.

"Нам все ще треба буде обговорювати остаточну угоду, але я вважаю, що у нас на столі - хороша база", - додав голова МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс.

Раніше головний переговірник Євросоюзу щодо Brexit Мішель Барньє допустив можливість продовження перехідного періоду після виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу до кінця 2022 року.

Як повідомляв УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року у бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання у Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Переговори щодо Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент і Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

14 листопада уряд Великої Британії після п'яти годин обговорень схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit.

Єврокомісія після цього опублікувала текст фінального проекту угоди щодо виходу Британії з ЄС (Brexit) обсягом 585 сторінок.

