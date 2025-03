В ЕС собрались на внеочередное заседание по Brexit

"У нас на столе есть документы о "разводе". 45 лет трудного брака подходят к концу. Мы сегодня обсуждаем эти документы в рамках подготовки к заседанию Европейского совета (25 ноября - ред.)", - сообщил министр государственной канцелярии по делам ЕС, СМИ, культуры и искусства председательствующей в Совете ЕС Австрии Гернот Блюмель, прибыв на заседание.

"Нам все еще надо будет обсуждать окончательное соглашение, но я считаю, что у нас на столе - хорошая база", - добавил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Ранее главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье допустил возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Европейского Союза до конца 2022 года.

Как сообщал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

14 ноября правительство Великобритании после пяти часов обсуждений одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.

Еврокомиссия после этого опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц.

EU27 ministers meet this morning in Brussels to prepare Sunday’s summit on #Brexit

Meeting has just started pic.twitter.com/e7VwmxhnH3

— EU Arauzo (@EU_Arauzo) 19 листопада 2018 р.