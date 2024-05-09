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У ЄС сказали, на що використають заморожені російські активи для України

У ЄС сказали, на що використають заморожені російські активи для України

Київ • УНН

 • 21808 перегляди

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вказав, на що пропонується використовувати надходження від заморожених російських активів для України.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вказав, що надходження від заморожених російських активів пропонується використовувати для посилення підтримки України, у тому числі через Європейський фонд миру (EPF), пише УНН.

Деталі

"Політична угода щодо прибутку від заморожених російських активів дозволить: посилити підтримку України, у тому числі через EPF, коли це найбільше потрібно; зробити її більш стійкою у довгостроковій перспективі", - написав Верховний представник ЄС у X.

Боррель наголосив, що "боротьба України з російською агресією є екзистенційною і для Європи".

У ЄС попередньо погодили використання прибутків від активів рф для України: на що збираються спрямувати08.05.24, 16:55 • 20536 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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