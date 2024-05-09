В ЕС сказали, на что используют замороженные российские активы для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал, что поступления от замороженных российских активов предлагается использовать для усиления поддержки Украины, в том числе через Европейский фонд мира (EPF), пишет УНН.

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"Политическое соглашение о прибыли от замороженных российских активов позволит: усилить поддержку Украины, в том числе через EPF, когда это больше всего нужно; сделать ее более устойчивой в долгосрочной перспективе", - написал Верховный представитель ЕС в X.

Боррель подчеркнул, что "борьба Украины с российской агрессией является экзистенциальной и для Европы".

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