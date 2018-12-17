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У ЄС опублікують план готовності до Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Європейська комісія у середу, 19 грудня, опублікує заходи щодо забезпечення готовності до виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-секретаря президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера Міни Андрєєвої у Twitter.

У ЄС опублікують план готовності до Brexit

За словами прес-секретаря президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, заходи призначені для того, щоб ЄС був "підготовлений до будь-яких сценаріїв".

Терміни для затвердження Європарламентом і Радою ЄС будь-яких домовленостей після Brexit 29 березня 2019 року закінчуються напередодні різдвяних і новорічних свят, пише EUobserver.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей збирається виступити у британській палаті громад 17 грудня і заявити, що проведення другого референдуму з питання Brexit завдасть непоправної шкоди політиці британського уряду.

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