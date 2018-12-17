В ЕС опубликуют план готовности к Brexit

По словам пресс-секретаря президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, меры предназначены для того, чтобы ЕС был "подготовлен к любым сценариям".

Сроки для утверждения Европарламентом и Советом ЕС любых договоренностей после Brexit 29 марта 2019 года истекают в преддверии рождественских и новогодних праздников, пишет EUobserver.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается выступить в британской палате общин 17 декабря и заявить, что проведение второго референдума по вопросу Brexit нанесет непоправимый ущерб политике британского правительства.