У ВР зібрали нараду: хочуть у вівторок розглянути "закон Разумкова" і скасування "карантину вихідного дня"

“Сьогодні о 10:00 відбулася онлайн-нарада голів фракцій. Порядок денний очевидний: план роботи на найближчий тиждень. Точніше, коригування плану, з огляду на ситуацію, коли в строю тільки віце-спікер. Є ймовірність, що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши точно вівторок (17/11). Але остаточного рішення немає і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати”, - написав нардеп.

Також він додав, що за вівторок планують розглянути:



“Закон Разумкова” про повернення е-декларування і, можливо, інші закони пов’язані з КС;



постанову про належну підготовку до карантинних заходів (№ 4320);



знову відстрочку РРО (застосування касових апаратів для ФОП - ред.).



“Також розглядаємо варіант прийняття постанови про скасування ”карантину вихідного дня“. Загалом, в понеділок буде більше ясності. Тепер усі переживаємо, щоб наша віце-спікер на вихідних була вдома. На думку ж Кабміну, саме в суботу-неділю по країні лютує короновірус”, - додав нардеп.

Як повідомляв УНН раніше, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання коронавірусною хворобою COVID-19.

Після чого про позитивний результат тесту повідомив і перший заступник голови Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що відчуває себе добре і готова вести засідання парламенту.

Додамо, станом на 10 листопада у Верховній Раді було зареєстровано 13 законопроектів щодо вирішення ситуації навколо Конституційного Суду України, який 27 жовтня визнав неконституційним покарання за брехню в деклараціях.

Також нагадаємо, уряд 11 листопада запровадив "карантин вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.