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У ВР зібрали нараду: хочуть у вівторок розглянути "закон Разумкова" і скасування "карантину вихідного дня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голови фракцій Верховної Ради обговорили порядок денний наступного тижня пленарної роботи, у зв'язку з хворобою керівництва парламенту. Ймовірно, працюватимуть тільки у вівторок, 17 листопада, і планують розглянути постанову про скасування карантину вихідного дня, а також "закон Разумкова" про е-декларування. Про це написав у Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

“Сьогодні о 10:00 відбулася онлайн-нарада голів фракцій. Порядок денний очевидний: план роботи на найближчий тиждень. Точніше, коригування плану, з огляду на ситуацію, коли в строю тільки віце-спікер. Є ймовірність, що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши точно вівторок (17/11). Але остаточного рішення немає і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати”, - написав нардеп.

Також він додав, що за вівторок планують розглянути:

  • “Закон Разумкова” про повернення е-декларування і, можливо, інші закони пов’язані з КС;
  • постанову про належну підготовку до карантинних заходів (№ 4320);
  • знову відстрочку РРО (застосування касових апаратів для ФОП - ред.).

“Також розглядаємо варіант прийняття постанови про скасування ”карантину вихідного дня“. Загалом, в понеділок буде більше ясності. Тепер усі переживаємо, щоб наша віце-спікер на вихідних була вдома. На думку ж Кабміну, саме в суботу-неділю по країні лютує короновірус”, - додав нардеп.

Як повідомляв УНН раніше, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання коронавірусною хворобою COVID-19.

Після чого про позитивний результат тесту повідомив і перший заступник голови Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що відчуває себе добре і готова вести засідання парламенту.

Додамо, станом на 10 листопада у Верховній Раді було зареєстровано 13 законопроектів щодо вирішення ситуації навколо Конституційного Суду України, який 27 жовтня визнав неконституційним покарання за брехню в деклараціях. 

Також нагадаємо, уряд 11 листопада запровадив "карантин вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ

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