У воді, яку використовують жителі Броварської громади, жодних забруднюючих речовин не виявлено – міський голова
Київ • УНН
Мер Броварів повідомив, що показники води з річки Десна в межах норми. Відповідні служби проводять постійний моніторинг, забруднюючих речовин не виявлено, ситуація під контролем.
Показники води, яку жителі Броварської громади отримують з річки Десна, перебувають в межах норми. Відповідні служби тримають ситуацію на контролі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.
Мер Броварів зазначив, що люди, звісно, занепокоєні інформацією про можливе забруднення річки Десна, з якої громада отримує воду, але відповідні служби контролюють ситуацію.
"За інформацією керівника КП "Броваритепловодоенергія" Григорія Голубовського, на сьогодні її стан повністю відповідає нормам. Відповідні служби проводять постійний моніторинг води у Десні, станом на зараз жодних забруднюючих речовин не виявлено.
Також наші комунальники тримають зв'язок з колегами з Чернігівщини. На сьогодні показники теж в межах норми. Ситуація знаходиться під постійним контролем відповідних служб та лабораторних закладів", - написав Ігор Сапожко.
Міський голова додав, що причин для хвилювання немає, та попросив людей довіряти не чуткам, а лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо
28 серпня Вишгородський міський голова Олексій Момот заявив, що у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Втім, пізніше він видалив допис.
Київська ОВА того ж дня повідомляла, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Жителям регіону все одно рекомендували не користуватися водою з річки, не купатися та не ловити рибу.
29 серпня в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович повідомив, що на водоймах Київщини Державна екологічна інспекція працює в посиленому режимі, наразі немає забруднень, а якість води відповідає нормам.