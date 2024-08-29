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У воді, яку використовують жителі Броварської громади, жодних забруднюючих речовин не виявлено – міський голова

У воді, яку використовують жителі Броварської громади, жодних забруднюючих речовин не виявлено – міський голова

Київ • УНН

 • 14753 перегляди

Мер Броварів повідомив, що показники води з річки Десна в межах норми. Відповідні служби проводять постійний моніторинг, забруднюючих речовин не виявлено, ситуація під контролем.

Показники води, яку жителі Броварської громади отримують з річки Десна, перебувають в межах норми. Відповідні служби тримають ситуацію на контролі. Про це у своєму  Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

Мер Броварів зазначив, що люди, звісно, занепокоєні інформацією про можливе забруднення річки Десна, з якої громада отримує воду, але відповідні служби контролюють ситуацію.

"За інформацією керівника КП "Броваритепловодоенергія" Григорія Голубовського, на сьогодні її стан повністю відповідає нормам. Відповідні служби проводять постійний моніторинг води у Десні, станом на зараз жодних забруднюючих речовин не виявлено.

Також наші комунальники тримають зв'язок з колегами з Чернігівщини. На сьогодні показники теж в межах норми. Ситуація знаходиться під постійним контролем відповідних служб та лабораторних закладів", - написав Ігор Сапожко.

Міський голова додав, що причин для хвилювання немає, та попросив людей довіряти не чуткам, а лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо

28 серпня Вишгородський міський голова Олексій Момот заявив, що у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Втім, пізніше він видалив допис.

Київська ОВА того ж дня повідомляла, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Жителям регіону все одно рекомендували не користуватися водою з річки, не купатися та не ловити рибу.

29 серпня в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович повідомив, що на водоймах Київщини Державна екологічна інспекція працює в посиленому режимі, наразі немає забруднень, а якість води відповідає нормам.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоКиївщина

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