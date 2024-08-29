В воде, которую используют жители Броварской громады, никаких загрязняющих веществ не обнаружено - городской голова

Показатели воды, которую жители Броварской громады получают из реки Десна, находятся в пределах нормы. Соответствующие службы держат ситуацию на контроле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Мэр Броваров отметил, что люди, конечно, обеспокоены информацией о возможном загрязнении реки Десна, из которой громада получает воду, но соответствующие службы контролируют ситуацию.

"По информации руководителя КП "Броварытепловодоэнергия" Григория Голубовского, на сегодня ее состояние полностью соответствует нормам. Соответствующие службы проводят постоянный мониторинг воды в Десне, по состоянию на сейчас никаких загрязняющих веществ не обнаружено.

Также наши коммунальщики держат связь с коллегами из Черниговщины. На сегодня показатели тоже в пределах нормы. Ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб и лабораторных учреждений", - написал Игорь Сапожко.

Городской голова добавил, что причин для волнения нет, и попросил людей доверять не слухам, а только официальным источникам информации.

Напомним

28 августа Вышгородский городской голова Алексей Момот заявил, что в реке Десна найдены ядовитые вещества, стекающие из россии. Впрочем, позже он удалил сообщение.

Киевская ОВА в тот же день сообщала, что Государственная экологическая инспекция Столичного округа не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Жителям региона все равно рекомендовали не пользоваться водой из реки, не купаться и не ловить рыбу.

29 августа и.о. Председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович сообщил, что на водоемах Киевщины Государственная экологическая инспекция работает в усиленном режиме, пока нет загрязнений, а качество воды соответствует нормам.