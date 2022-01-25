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Шахед-136

У Вінниці жінка намагалася підірвати квартиру, щоб приховати вбивство свого чоловіка

У Вінниці жінка намагалася підірвати квартиру, щоб приховати вбивство свого чоловіка

Київ • УНН

 • 16818 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У Вінниці жінка вбила свого чоловіка і намагалася влаштувати вибух у квартирі, щоб приховати скоєний злочин. Про це повідомили у поліції Вінницької області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що поліцейським про злочин повідомив син потерпілого. 25 січня близько першої години ночі хлопчик зателефонував на спецлінію поліції 102 та розповів, що мачуха побила його батька. Також дитина повідомила, що травмований чоловік залишився у квартирі за місцем проживання, а вони перебувають в готелі.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, яка викликала швидку допомогу. Потерпілий був ще живий, але врятувати 76-річного чоловіка не змогли.

Попередньо встановлено, що між потерпілим та його цивільною дружиною виник конфлікт. Після суперечки 40-річна жінка, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, сокирою вдарила кілька разів чоловіка по голові. Залишивши потерпілого помирати, вона зібрала усі цінні речі і гроші та поїхала до готелю, де її затримали поліцейські.

"Знаряддя злочину поліцейські вилучили під час проведення невідкладних слідчих дій. Слідчим управлінням поліції розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення", - зазначили у поліції.

Жінка затримана в процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Триває розслідування.

Нагадаємо

В Житомирі затримали 41-річного жителя Коростеня, який планував отруїти небезпечними ліками свою вагітну дружину.

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