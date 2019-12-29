У Відні третю добу тривають переговори між Україною та РФ по газу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Делегації України та Росії у неділю, 29 грудня, продовжать переговори щодо транзиту газу в Відні. Про це УНН повідомив виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко.
“Продовжуємо”, — повідомив співрозмовник.
З його слів, переговори мають розпочатись о 09:00 за Віднем (10:00 за київським часом).
Зазначимо, напередодні керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв повідомив, що поки на переговорах щодо виконання підписаного 20 грудня в Мінську протоколу між Україною та Росією немає узгоджених текстів документів.
Нагадаємо, раніше у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.
Також нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.
Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.