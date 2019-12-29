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В Вене третьи сутки продолжаются переговоры между Украиной и РФ по газу

В Вене третьи сутки продолжаются переговоры между Украиной и РФ по газу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Делегации Украины и России в воскресенье, 29 декабря, продолжат переговоры по транзиту газа в Вене. Об этом УНН сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Продолжаем", - сообщил собеседник.

По его словам, переговоры должны начаться в 09:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени).

Отметим, накануне руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что пока на переговорах по выполнению подписанного 20 декабря в Минске протокола между Украиной и Россией нет согласованных текстов документов.

Напомним, ранее в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

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