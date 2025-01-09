У ЦПД РНБО пояснили справжню мету військових маневрів та заяв лукашенка
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО пояснив справжню мету заяв та перекидання військ з боку білорусі. За його словами, це спроба лукашенка забезпечити видимість легітимності майбутніх виборів через підвищення явки.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив мету заяв та військових маневрів з боку білорусі, назвавши це спробою білоруського правителя олександра лукашенка перед виборами мобілізувати явку, пише УНН.
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"Всі заяви з білорусі в бік України, а також перекидання військ - це спроба лукашенка перед виборами мобілізувати явку, щоб ці вибори хоча б візуально виглядали легітимними, бо без явки і картинки не буде", - зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Доповнення
Міноборони рб заявляло, що в Гомельському районі білорусі поблизу кордону з Україною з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних.
лукашенко стверджує, що білорусь втягують у війну і вона може не витримати як держава07.01.25, 14:56 • 29934 перегляди