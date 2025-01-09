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У ЦПД РНБО пояснили справжню мету військових маневрів та заяв лукашенка

У ЦПД РНБО пояснили справжню мету військових маневрів та заяв лукашенка

Київ • УНН

 • 17963 перегляди

Керівник ЦПД РНБО пояснив справжню мету заяв та перекидання військ з боку білорусі. За його словами, це спроба лукашенка забезпечити видимість легітимності майбутніх виборів через підвищення явки.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив мету заяв та військових маневрів з боку білорусі, назвавши це спробою білоруського правителя олександра лукашенка перед виборами мобілізувати явку, пише УНН.

Деталі

"Всі заяви з білорусі в бік України, а також перекидання військ - це спроба лукашенка перед виборами мобілізувати явку, щоб ці вибори хоча б візуально виглядали легітимними, бо без явки і картинки не буде", - зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Доповнення

Міноборони рб заявляло, що в Гомельському районі білорусі поблизу кордону з Україною з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних.

лукашенко стверджує, що білорусь втягують у війну і вона може не витримати як держава07.01.25, 14:56 • 29934 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
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